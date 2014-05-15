Надо починить сайт на WP

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок177 просмотров
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Сайт http://ohana.ru

1. Надо вернуть картинки. Пропали во всех разделах - http://ohana.ru/spring/yachting/ http://ohana.ru/summer/summer-everything/ и т.д.

2. В блоге http://ohana.ru/blog/ надо удалить левые комментарии и Trackback'и. Закрыть добавление левых комментариев капчей или как-то еще.

Если для оценки работы нужен доступ - пришлю.

Жду от вас предложений по цене за эту работу.

10 лет назад
fastjob
Игорь 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
10 лет назад
$30
1 день
Сергей разобрался в проблеме, поговорил с хостером, сайт заработал как надо.
Работаем не первый раз, все как всегда, достпы сразу, четкое задание, оплата моментально! Рекомендую!
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