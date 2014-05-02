Надо доработать сайт на Джумле

Сайт http://www.alisa-metelina.ru Joomla! 2.5.14

Есть две задачи:

1. Показать где правится блок "расписание" в правом сайдбаре http://prntscr.com/3jealp

2. В вернем меню справа есть пункт "телеэфиры". Там есть выпадающий список и сама страница

www.alisa-metelina.ru/teleefiry

Надо сделать, чтобы выпадающий список и пункты на страницы были синхронизированы. (сейчас там разные пункты)

Желательно, чтобы на странице можно было давать чуть больше информации - дату и короткое описание.

И надо показать где добавлять пункты в телеэфиры.

Если нужен сначала доступ на сайт - пришлю.

Пишите свою цену за работу.