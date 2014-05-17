Доработка сайта на OpenCart - ocStore 1.5.4.1

Поправить верстку и стили Joomla3 - сайта после обновления
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сайт http://dneprkirpich.com.ua
требуются доработки:
1. Переделать фильтр
2. Убрать верхний ряд чекбоксов с подкатегориями.
3. Убрать карусель, Добавить счетчики
4. поправить Фон-подложку
5. переделать шапку
в общем, ничего сверхординарного. Просто правки негенеральные.
подробности - в личку
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