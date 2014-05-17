Доработка сайта на OpenCart - ocStore 1.5.4.1

Сайт http://www.alisa-metelina.ru Joomla! 2.5.14 Есть две задачи: 1. Показать где правится блок "расписание" в правом сайдбаре http://prntscr.com/3jealp 2. В вернем меню справа есть пункт "телеэфиры". Там есть выпадающий список и сама страница www.alisa-metelina.ru/teleefiry Надо сделать, чтобы выпадающий список ...