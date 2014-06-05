Обновить движок сайта Джумла до новой версии

$50
Системы управления (CMS)Завершен10 заявок165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо восстановить сайт http://www.chkola-suerka.ru . Ранее был Джумла 1.5.2 потом попробовали обновить до 3.3 Начала появляться надпись "Your host needs to use PHP 5.3.10 or higher to run this version of Joomla!" Ранее сайт взломали и разместили на него код, который перенаправляет пользователя на другие сайты.

Нужно все восстановить и почистить.

10 лет назад
zapsib1
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
kgtu5
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Юрий сработал профессионально! Сразу видно ответственный и знает свое дело! В отличии от предыдущего исполнителя, который не мог мне восстановить сайт целую неделю, Юрий эту работу сделал за менее чем час. Всем рекомендую!
быстрая оплата, рекомендую к сотрудничеству
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на OpenCart - ocStore 1.5.4.1

    сайт http://dneprkirpich.com.ua требуются доработки: 1. Переделать фильтр 2. Убрать верхний ряд чекбоксов с подкатегориями. 3. Убрать карусель, Добавить счетчики 4. поправить Фон-подложку 5. переделать шапку в общем, ничего сверхординарного. Просто правки негенеральные. подробности - в личку

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Внедрить Вордпресс в сайты

    ТЗ 1. Поставить последний Вордпресс (ру) в папку blog на 3 схожих сайтах. 2. Сделать вывод последних новостей с миниатюрой на главной странице 3. Внедрить блог в существующий дизайн сайта. 4. В блоге нужен вывод мета-титла, непосредственно ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Натянуть верстку на WebAsyst Shop-Script 5

    Сверстана главная страница. На ее основе создать тему дизайна. Страницы категорий, товаров и т.д. оставить стандартные из любой бесплатной темы. Подключить и настроить фильтр по доп. характеристикам http://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/filters/ Сделать нужно к понедельнику. Цена?

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Надо починить сайт на WP

    Сайт http://ohana.ru 1. Надо вернуть картинки. Пропали во всех разделах - http://ohana.ru/spring/yachting/ http://ohana.ru/summer/summer-everything/ и т.д. 2. В блоге http://ohana.ru/blog/ надо удалить левые комментарии и Trackback'и. Закрыть добавление левых комментариев капчей или как-то еще. Если для оценки работы нужен ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Надо доработать сайт на Джумле

    Сайт http://www.alisa-metelina.ru Joomla! 2.5.14 Есть две задачи: 1. Показать где правится блок "расписание" в правом сайдбаре http://prntscr.com/3jealp 2. В вернем меню справа есть пункт "телеэфиры". Там есть выпадающий список и сама страница www.alisa-metelina.ru/teleefiry Надо сделать, чтобы выпадающий список ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подредактировать беспл. шаблон блога на Wordpress

    Бесплатный шаблон блога 1000masok.ru отредактировать. Добавить недостающие блоки, кое-какие блоки поменять местами. Шаблон в целом сделать шире по экрану. Схема в приложении дана.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт на Drupal 7

    Необходимо доработать сайт на Drupal 7 www.poolart.ru Что нужно: 1) Сделать просмотрщик фотографий (отображение как colorbox в pupap окне) с поддержкой мобильных браузеров (android, ios) 2) Создать и вывести материал в нужные блоки, фото, ссылка на содержимое. 3) ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад