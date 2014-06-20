Сайт на joomla

$100
Системы управления (CMS)Завершен7 заявок193 просмотра
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Верстка сайта, макет во вложении

Joomla
10 лет назад
pimenov
Виктор 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
beshleyofp
Руслан 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$50
2 дня
Прекрасная работа, учтены все пожелания заказчика. Рекомендуем к сотрудничеству.
Все отлично. Рекомендую!
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