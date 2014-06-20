Сайт на joomla

на сайте http://haa.su/vwV/ настроить ЧПУ (убрать в урлах index.php/2014-05-14-07-37-40.html) и установить меню в левом сайдбаре на страницах магазина Указывайте цену, пожалуйста.
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Верстка сайта, макет во вложении
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