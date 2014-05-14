Создать сайт или предложить решение

Сайт http://ohana.ru 1. Надо вернуть картинки. Пропали во всех разделах - http://ohana.ru/spring/yachting/ http://ohana.ru/summer/summer-everything/ и т.д. 2. В блоге http://ohana.ru/blog/ надо удалить левые комментарии и Trackback'и. Закрыть добавление левых комментариев капчей или как-то еще. Если для оценки работы нужен ...