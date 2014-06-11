Перенести сайт один в один на ВордПресс.

Системы управления (CMS)Завершен11 заявок200 просмотров
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Перенести сайт один в один на ВордПресс.

www.lienesch.com

Файла со старого сайта в приложении.

По чём? Сроки?

10 лет назад
internshipa
Андрей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Rulya_CRX
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$150
3 дня
Отлично всё сделано и в срок. Буду сотрудничать ещё!
Хороший заказчик, все четко, оплата своевременная, требования к работе обоснованные. Всем рекомендую