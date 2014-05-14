Prestashop - простые доработки

Движок Prestashop - сайт находится по адресу abulka2.ru

Скорее всего будем обращаться постоянно к кандидату, так как доработок предстоит еще много

Нужен программист для следующих доработок:

1) Настроить отсылку заказа на email ([email protected]) в более удобочитаемый вид, например:

Заказ№3257584 Доставка курьером в рабочее время с 12 до 18 Москва

Андрей Витальевич Веретенников

Боровское шоссе д. 46/177

Москва, 119634

телефон: 89672596687

Floaty BackDoor - поплавок оранжевый не оригинал (можно собрать комплект) (Кол-во:1) (Арт:00313) - 500p.

AntiFog inserts неоригинал (Кол-во:1) (Арт:00226) - 600p.

Surf board mounts - крепление на доски (Кол-во:1) (Арт:00111) - 1 000p.

Скотч 3М для Flat+Carved площадок Gopro 6шт. (Кол-во:1) (Арт:00631) - 300p.

Товар: 2 400p.

Доставка: 300p.

Итого: 2 700p.

Способ оплаты:

Оплата наличными курьеру или получении

Комменты к заказу:

БЛА БЛА БЛА

2) Переделать форму оформления заказа

I)

а) сначала должен быть выбор формы доставки - только потом учетная запись

б) при создании учетной записи убрать дублирующиеся поля http://take.ms/z9TKi

в) если выбран пункт САМОВЫВОЗ - оставить табличку с полями

Имя

Телефон

EMAIL

т.е максимально сократить (без индексов и прочих полей)

II) соответственно картинки подогнать, чтоб экран не расползался (сейчас на полэкрана http://take.ms/kxe0I)

3) Сделать кнопку внутри карточки товара и в каталоге у товара - КУПИТЬ в 1 КЛИК

должно быть всплывающее окно - где поля:

ИМЯ

Телефон

4) В названии товара в категории влезает очень мало символов (сейчас 2 строки, поэтому многие названия обрезаются) - надо сделать 3 строки http://take.ms/bss0Z

От вас ЦЕНА и СРОКИ