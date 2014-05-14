Prestashop - простые доработки

интернет-магазина и 2 офлайн магазина, являющиеся складом для интернет-магазина. Учет остатков в Prestashop. Офлайн магазины проводят продажи через prestashop. Нужно настроить prestashop и необходимые модули (2 склада, учет остатков, печать штрих-кодов на обычном А4 принтере, поиск товаров ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Движок Prestashop - сайт находится по адресу abulka2.ru
Скорее всего будем обращаться постоянно к кандидату, так как доработок предстоит еще много
Нужен программист для следующих доработок:
1) Настроить отсылку заказа на email ([email protected]) в более удобочитаемый вид, например:
Заказ№3257584 Доставка курьером в рабочее время с 12 до 18 Москва
Андрей Витальевич Веретенников
Боровское шоссе д. 46/177
Москва, 119634
телефон: 89672596687
Floaty BackDoor - поплавок оранжевый не оригинал (можно собрать комплект) (Кол-во:1) (Арт:00313) - 500p.
AntiFog inserts неоригинал (Кол-во:1) (Арт:00226) - 600p.
Surf board mounts - крепление на доски (Кол-во:1) (Арт:00111) - 1 000p.
Скотч 3М для Flat+Carved площадок Gopro 6шт. (Кол-во:1) (Арт:00631) - 300p.
Товар: 2 400p.
Доставка: 300p.
Итого: 2 700p.
Способ оплаты:
Оплата наличными курьеру или получении
Комменты к заказу:
БЛА БЛА БЛА
2) Переделать форму оформления заказа
I)
а) сначала должен быть выбор формы доставки - только потом учетная запись
б) при создании учетной записи убрать дублирующиеся поля http://take.ms/z9TKi
в) если выбран пункт САМОВЫВОЗ - оставить табличку с полями
Имя
Телефон
т.е максимально сократить (без индексов и прочих полей)
II) соответственно картинки подогнать, чтоб экран не расползался (сейчас на полэкрана http://take.ms/kxe0I)
3) Сделать кнопку внутри карточки товара и в каталоге у товара - КУПИТЬ в 1 КЛИК
должно быть всплывающее окно - где поля:
ИМЯ
Телефон
4) В названии товара в категории влезает очень мало символов (сейчас 2 строки, поэтому многие названия обрезаются) - надо сделать 3 строки http://take.ms/bss0Z
От вас ЦЕНА и СРОКИ
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