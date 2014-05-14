Настроить бэкофис интернет-магазина на Prestashop

интернет-магазина и 2 офлайн магазина, являющиеся складом для интернет-магазина.

Учет остатков в Prestashop. Офлайн магазины проводят продажи через prestashop.

Нужно настроить prestashop и необходимые модули (2 склада, учет остатков, печать штрих-кодов на обычном А4 принтере, поиск товаров сканированием штрих-кодов, выставление счетов, импорт файла с оплатами, способы доставки и оплаты и т.д.)

подробное ТЗ https://drive.google.com/#folders/0B58fHedLkLbLaWc5R2pwaGxETnM

в ТЗ описаны бэкофис и интернет-витрина. сейчас нужно сделать только часть ТЗ про бэкофис.

Желательно, чтобы вы уже работали с presta 1.5, ориентировались в модулях. При успешном сотрудничестве попросим сделать вторую часть ТЗ про интернет-витрину.

Готовы предложить альтернативу Prestashop для данного ТЗ, чтобы получилось быстрее и дешевле, предлагайте.

Пишите в предложении, какой опыт с prestashop, оценку по срокам и стоимости работы