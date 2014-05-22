Необходимо сделать натяжку на WP

$70
Системы управления (CMS)Завершен8 заявок172 просмотра
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Необходимо сделать натяжку одностраничника (PROMO) на WP.

Цена 70$ , сроки 2 дня. Верстка есть готовая. Скину исполнителю, после просмотра портфолио. Верстка простая

10 лет назад
magicshop
Алексей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад
$70
2 дня
В который раз обращаюсь к Степану, всегда соблюдение сроков, всегда на связи. Все быстро и четко. Рекомендую!
Не первый раз сотрудничаю с Алексеем. Как всегда: понятное ТЗ, оплата без проблем. Только положительные эмоции от работы.