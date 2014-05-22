Необходимо сделать натяжку на WP

Движок Prestashop - сайт находится по адресу abulka2.ru Скорее всего будем обращаться постоянно к кандидату, так как доработок предстоит еще много Нужен программист для следующих доработок: 1) Настроить отсылку заказа на email ([email protected]) в более удобочитаемый вид, например: ...