Сайт на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен17 заявок183 просмотра
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Требуется разработать сайт на вордпрессе, за основу взять готовый респонсивный шаблон (в шаблон по необходимости нужно будет добавить лого и картинки по теме, что-то изменить). По структуре и тематике сайт будет схож с этим проектом http://u.to/PPxyBw как по тематике так и по дизайну.

Из дополнительного функционала: форма подписки по e-mail.

в ответе указывайте цену и сроки за подобный проект.

WordPressСайт на WordPress
10 лет назад
AntonW
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Zhuykoff
Андрей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$70
5 дней
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