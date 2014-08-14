Сайт на Wordpress

Требуется разработать сайт на вордпрессе, за основу взять готовый респонсивный шаблон (в шаблон по необходимости нужно будет добавить лого и картинки по теме, что-то изменить). По структуре и тематике сайт будет схож с этим проектом http://u.to/PPxyBw как по тематике так и по дизайну.

Из дополнительного функционала: форма подписки по e-mail.

в ответе указывайте цену и сроки за подобный проект.