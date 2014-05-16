Небольшая работа по Джумле 2.5

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки142 просмотра
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Для профессионала работы на час, думаю.

10 лет назад
Chomsky
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
parkgraphic
Антон 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Очень помог в ситуации которая казалась безвыходной:). Антон очень хорошо знает джумлу, рекомендую.
Заказчик с большой буквы. Ловко разбирается в терминах, четко ставит задачу. Оплата моментальная. Живое общение - постоянный онлайн. Благодарю за сотрудничество и всем рекомендую.