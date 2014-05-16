Небольшая работа по Джумле 2.5

Есть такая страница:

http://407077.a27unit.web.hosting-test.net/nashi-proekty/

Сейчас каждый материал может фильтроваться только по одной категории.

Необходимо добавить возможность назначать 2 или больше категорий каждому материалу, и добавить на эту страницу еще одну категорию.

Желательно обойтись без пересоздания материалов для этого раздела, но уже как получится.

Для профессионала работы на час, думаю.