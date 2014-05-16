Перенести msql-базу на сайт с WP

$50
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок163 просмотра
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Есть Wordpress-сайт на виртуальном хостинге с phpMyAdmin. Нужно перенести туда mysql-базу с контентом из старого WP-сайта, который сломался. К старому сайту есть только ssh-доступ.

10 лет назад
bennigsen
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад