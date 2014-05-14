Мелкие баги в битрикс

$60
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок835 просмотров
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Добрый день.

Нужно починить:

Выходит при попытке установить какой либо модуль

/public_html/bitrix/updates/update_archive.gz". [CL02] .

Кодировка базы данных Ошибка! Сравнение для базы (utf8_general_ci) отличается от сравнения для соединения (utf8_unicode_ci). Если нажать кнопку исправить выходит следующая информация

Ошибка! Кодировка соединения с базой данных должна быть utf8, текущее значение: cp1251

На некоторых страницах сайта ромбики с вопросом внутри.

10 лет назад
anterum
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад