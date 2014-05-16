Нужно перенести сайт на WP

$250
Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок278 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно перенести из самописной CMS + джулы на которой работает сайт sports-planet.ru на CMS WP с переносом дизайна и 301 на новые ЧПУ статей.

Жду Ваших предложений, цен и сроков. Желательно за 100-150wmz

10 лет назад
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
the_azeroth
Виталий 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$150
3 дня
Данному вебмастеру заказал перенос сайта на WP. Перед выбором победителем-исполнителем, я постучал в асю уточнить справится ли он и за какое время, был получен положительный ответ, и я передал доступы от хостинг. Прошло два дня, и я снова ему постучал уточнить как продвигается работа. Отвечал с задержками по 3-5 часов, и отписками. В результате он даже и не приступил, а я потерял время. Очень не серьёзный подход к работе.
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