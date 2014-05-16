Нужно перенести сайт на WP

Данному вебмастеру заказал перенос сайта на WP. Перед выбором победителем-исполнителем, я постучал в асю уточнить справится ли он и за какое время, был получен положительный ответ, и я передал доступы от хостинг. Прошло два дня, и я снова ему постучал уточнить как продвигается работа. Отвечал с задержками по 3-5 часов, и отписками. В результате он даже и не приступил, а я потерял время. Очень не серьёзный подход к работе.