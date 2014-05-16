Настроить solr на drupal

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка108 просмотров
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Сейчас солр регулярно "падает" и. соответственно недоступен, т.е. архикриво. Нужно настроить, что бы стабильно работал.

systema com ua

Drupal
10 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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