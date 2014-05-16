Настроить solr на drupal

Здравствуйте. Может кто нибудь знаком с forwebm.net/seotoolsproject/ и имеет его инсталл? Есть у меня сайт на этой CMS но вот из админки не как не могу понять как добавить новость, удалить есть а вот добавить нет, прилагаю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас солр регулярно "падает" и. соответственно недоступен, т.е. архикриво. Нужно настроить, что бы стабильно работал.
systema com ua
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