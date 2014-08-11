Не работает добавление новостей

Здравствуйте.

Может кто нибудь знаком с forwebm.net/seotoolsproject/ и имеет его инсталл?

Есть у меня сайт на этой CMS но вот из админки не как не могу понять как добавить новость, удалить есть а вот добавить нет, прилагаю скришот этой ситуации.

Бюджет 5-10wmz

Заранее благодарю за помощь