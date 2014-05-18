Форма обратной связи поверх слайдера в джумле 2.5

Есть такая страница: http://407077.a27unit.web.hosting-test.net/nashi-proekty/ Сейчас каждый материал может фильтроваться только по одной категории. Необходимо добавить возможность назначать 2 или больше категорий каждому материалу, и добавить на эту страницу еще одну категорию. Желательно обойтись без пересоздания материалов для этого раздела, ...