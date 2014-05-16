Натянуть дизайн (PSD) на Престашоп

Необходимо натянуть дизайн интернет-магазина который Вы получите в PSD файлах на движок Престашопа. Кроме магазина на компьютер, необходимо будет сделать мобильные версии - на планшет и телефон.

Пишите Ваши цены, сроки, а также какие требования Вы выдвигаете как верстальшик, чтобы я мог передать их дизайнеру. Какие страницы нужно будет дизайнить, какие требования по размерам дизайнов и т.д. Другими словами - учитывайте что Вам потом верстать сайт из макета, предусмотрите и скажите все, что должен предусмотреть дизайнер, который будет готовить макет.