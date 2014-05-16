Правки на опен карт

Сайт cvetynazakaz.ru

1.Создать категорию цветы. Разместить ее в верхнем меню (между свадебными и композициями), в боковом меню ( между свадебными и композициями) В подвале в столбце цветы, первым пунктом

2. В подвале переименовать столбец Наши магазины в Наши салоны. Вынести статьи Цветы на Новорижском и Цветы на Кутузовском в левое меню, ниже всех остальных пунктов

3. В подвале в столбце Букеты, ссылка букеты из роз не ведет никуда, должна вести на раздел с розами

4. В разделе Цветочное оформление разместить фото вместе с текстом, сделать обтекание фото текстом. Сейчас первое фото размещенно правильно, еще 3-4 нужно рзаместить так же. Нужно немного увеличить отсутп от фото к тексту, сейчас слишком близко. Предпоследнее фото убрать. В конце дописать:

Наши последние работы по оформлению:

Оформление банкетного зала ресторана (ссылка, ведет на странницу)

На этой страннице разместить фото, фото пришлю

5. В разделе цветочное оформление в низу есть ссылка «Продолжить». нужно заменить ее на две ссылки: «Озеленение офисов и интерьеров» и «Главная странница»

6. В разделе «Озеленение офисов и интерьеров» так же заменить ссылку продолжить на ссылки « цветочное оформление» и «Главная странница»

7. В карточке каждого товара есть «метки», везде пустые. Везде нужно убрать

8. В разделе букетов из роз нужно продумать, как настроить опции. Есть две переменных: длина и количество. По длине: 50, 60, 70, 80. По количеству – 25, 51, 101, 150. Цены на розы поштучно 50 см – 90р, 60см – 105р, 70 см – 120 р, 80 см – 130 р.?

Нужно чтобы человек выбрал по одному варианту – в двух опциях и цена менялась

Для букетов из 150 роз действует скидка 10% скидка. Т.е. каждая роза 50 см стоит по 81 р итд

9. Хотелось бы разместить на карточке товара следующую информацию: Способы оплаты (логотипы карт, я.деньги итд) Бесплатная доставка. Например как это сделано тут