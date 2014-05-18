API + opencart

Здравствуйте. Может кто нибудь знаком с forwebm.net/seotoolsproject/ и имеет его инсталл? Есть у меня сайт на этой CMS но вот из админки не как не могу понять как добавить новость, удалить есть а вот добавить нет, прилагаю ...
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Требуется сделать, что бы при регистрации в магазине на CMS opencart происходила подписка на рассылку по API в сервисе smartresponder.ru. (Так же при отказе от подписке в личном кабинете магазина на CMS opencart происходила отписка по API в smartresponder.ru)
Спасибо.
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