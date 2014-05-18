Настроить шаблон для Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки106 просмотров
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Здравствуйте. Есть сайт на движке Wordpress. На него был установлен шаблон, но он соответственно не настроен. Нужно настроить шаблон относительно документации. Документация по настройке шаблона есть, при необходимости предоставлю. В заявке указывайте сроки выполнения, а также стоимость.

WordPress
10 лет назад
Alexxiss
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Artie
Артем 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Порадовало сотрудничество с Артемом. Человек знает свое дело на отлично. Быстро оценил задачу и сроки выполнения. Также быстро её исполнил. В процессе работы от меняли было несколько пожеланий, которые Артем оперативно сделал. Спасибо за работу! В дальнейшем будем и дальше сотрудничать.
Отличный заказчик, чётко сформулировал задачу, был на связи и своевременно перевел оплату. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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