"Натянуть" дизайн на cms wordpress

Системы управления (CMS)Завершен19 заявок215 просмотров
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День добрый уважаемые фрилансеры!

Необходимо "натянуть" psd дизайн на движок вордпресс и выложить на хост. Обеспечить нормальное отображение, прикрутить скрипты отправки заявки на звонок и еще по мелочи.

Цена, срок в ответе. (без цены отклики не рассматриваем)

WordPress
10 лет назад
maestrostt
Алексей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Lepsenko
Алексей 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$173
5 дней
Алексей ответственный и грамотный специалист. Обещал сделать быстро, а сделал еще быстрее! При этом качество на очень высоком уровне. Оперативно внес необходимые корректировки, проконсультировал по админке и управлению сайтом. Спасибо за работу! Обязательно продолжим работу с Алексеем по другим проектам. Всем заинтересованным в надежных исполнителях рекомендую.
Спасибо, проект был интересным. Четкое постановление задачи, проблем с оплатой не было, будем сотрудничать
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