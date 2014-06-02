"Натянуть" дизайн на cms wordpress

День добрый уважаемые фрилансеры!

Необходимо "натянуть" psd дизайн на движок вордпресс и выложить на хост. Обеспечить нормальное отображение, прикрутить скрипты отправки заявки на звонок и еще по мелочи.

Цена, срок в ответе. (без цены отклики не рассматриваем)