Поднять Magento и заинсталлить тему

Нужна помощь аккаунт заблокирован по причине рассылки СПАМА с моего сайта. Нужно почистить и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поднять платформу, русифицировать, заинсталить тему http://themeforest.net/item/ultimo-fluid-responsive-magento-theme/full_screen_preview/3231798 (2 минуты :).
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