Внести правки на сайте (UMI-CMS)

Доброго времени суток! Нужна помощь с данным форумом. На форуме устоновлена тема - Metro (http://themeforest.net/item/metro-a-theme-for-vbulletin-42-suite/3555714) Нужно изменить "шапку/header" форума. И немного цветовую гамму. По доработкам: На форум vBulletin v4.2, сторонним php скриптом, добавлялись юзеры с их сообщениями (их переносили ...