Нужна помощь аккаунт заблокирован по причине рассылки СПАМА с моего сайта. Нужно почистить и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать на Dle 9.3 мод который в категории выводил бы текст, этот текст вводился бы в разделе категории к каждой категории свой,
или установить уже готовый такой мод, сам установить не могу т.к в файлах Дле моего сайта сделано уже много нужных мне правок
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