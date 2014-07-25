Dle 9.3 мод

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки124 просмотра
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Необходимо сделать на Dle 9.3 мод который в категории выводил бы текст, этот текст вводился бы в разделе категории к каждой категории свой,

или установить уже готовый такой мод, сам установить не могу т.к в файлах Дле моего сайта сделано уже много нужных мне правок

10 лет назад
Alexej4
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
misha-koder
Миша 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов(-1)
10 лет назад
$12
1 день
Все на Отлично! спасибо!
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