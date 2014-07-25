Необходимо сделать на Dle 9.3 мод который в категории выводил бы текст, этот текст вводился бы в разделе категории к каждой категории свой,

или установить уже готовый такой мод, сам установить не могу т.к в файлах Дле моего сайта сделано уже много нужных мне правок