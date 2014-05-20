Допилить Opencart

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок151 просмотр
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Задачи

1.Настроить правильное кеширование

2.Установить и настроить корзину-плагин корзины куплен.

OpenCart
10 лет назад
nokynku
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
maksim_kzn
Максим 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня
Выбрал исполнителя,без отзывов,но понадеялся на удачу и порядочность и не прогадал,Максим специалист,все быстро понимает и устраняет любые проблемы,рекомендую
Отличный человек и заказчик. Четкое понимание того, что необходимо. Оплата без проблем. Желаю удачи в бизнесе, Валерий!
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