Перенос портала на instant cms 2.0.1

Перенос проекта на движок instant cms/ Проект не для шустрых /быстрых/правильных и офигенно опытных рвачей. Нужен спокойный кодер, способный понять суть и технично отработать. Если сработаемся то по этому проекту работы года на 2 есть…Предпочтение отдам человеку с адекватным подходом к ценообразованию. Опыт и все предыдущие регалии мне не важны — надо что бы человек был нормальный и не терялся. Отзывы обо мне в открытом доступе.

1/ доработать шаблон на три колонки и установить.

2/ натянуть дизайн на этот шаблон (дизайн простенький, посмотреть здесь можно rusoved.ru)

3/перенести раздел «словари» и подключить к админке

4/ создать меню для дальнейшего переноса страниц без потери/смены урлов.(переносить контент буду самостоятельно, кроме вышеуказанного раздела словарей)

5/мелкие доработки напильником — настроить нормальную работу.