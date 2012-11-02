Eris_ua

Андрей Юров Eris_ua

 
45 летУкраина/Симферополь
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Norville
Малышев 
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
$3
10 баллов
10 лет назад
Установить единый визуальный редактор для блогов
Все прошло хорошо, оплата вовремя
Быстро понял/быстро и качественно выполнил. Рекомендую .
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web_helper
Алексей 
35 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-3)
$10
10 баллов
10 лет назад
Доработать шаблон для instantcms + изменить дизайн
Отличный заказчик, четко поставленная задача, своевременная оплата, рекомендую!
Алексей прекрасно разбирается в instantcms/ Все модули привел в порядок "мгновенно". Отработал с заказчиком по составлению ТЗ. Выполнил все четко и в срок. Помимо этого выявил и исправил кучу багов. Помог перенести проект на другой хостинг и домен. Помог настроить и дал много консультаций. Вежливый и внимательный исполнитель. НЕ ПРОПАДАЛ!!! Цены весьма адекватные. Рекомендую.
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Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Настроить код сапы на сайте вордпрес
Андрей адекватный заказчик,на связи все время был,оплата моментальная.Рекомендую!
Молодец. Оперативно все сделал. На связи был постоянно.
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sdaccent
Юрий 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Настроить код сапы
Оставил о себе положительное мнение. Всем доволен.
Очень быстро разобрался в проблеме и в очень сжатые сроки выполнил работу. Рекомендую
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