установит расширенный редактор на вики движок
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
создать компонент словари для instant cms база данных есть установить и настроитьСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Установить единый визуальный редактор для блогов. Сайт на instantcms 1.10.3Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Доработать шаблон для instantcms + изменить дизайн+ доработать модул+помочь с переносом проекта на другой доменСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Доработать шаблон для instantcms + изменить дизайн (простейший, посмотреть здесь rusoved.ru/pravila/)HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Перенос проекта на движок instant cms/ Проект не для шустрых /быстрых/правильных и офигенно опытных рвачей. Нужен спокойный кодер, способный понять суть и технично отработать. Если сработаемся то по этому проекту работы года на 2 есть…Предпочтение ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
нужно настроить код сапы на сайте вердпресВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
нужно установить код сапы на сайт (сделан в вордпресе). попытался сделать с помощью предлагаемых скриптов на самой сапе - не вышло. короче руки кривые.Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
необходимо настроить код биржи sape /движок сайта самописный, адреса страниц кирилические/. результат работы – я должен увидеть страницы нужного раздела в системе сапы. жду цены и сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
создать страницу php вывода слов в словарях /сайт rusoved.ru/slovari/index.... сейчас раздел словарей состоит из двух страниц index/главная/ и slovo /рабочая, где идет вывод слов/ Что я хочу создать третью страницу на которой будут динамически выводиться ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт с тематикой русский язык. Необходимо к нему создать и прикрутить раздел онлаин-словарь. Пример www.slovopedia.com или www.slovarik.kiev.ua/. жду расценкиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад