Алексей прекрасно разбирается в instantcms/ Все модули привел в порядок "мгновенно". Отработал с заказчиком по составлению ТЗ. Выполнил все четко и в срок. Помимо этого выявил и исправил кучу багов. Помог перенести проект на другой хостинг и домен. Помог настроить и дал много консультаций. Вежливый и внимательный исполнитель. НЕ ПРОПАДАЛ!!! Цены весьма адекватные. Рекомендую.