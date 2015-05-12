Сайт под названием mapper.by заходим выбираем в синем окне рубрику автосервисы , вид работ >> кузовной ремонт нажимаем найти , справа появляется что столько то результатов найдено нажмите помотреть запись не найдена , если ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт mapper.by Одна проблемка , прошу помощи по sql или что то в этом роде если это возможно вообщем когда заходишь на mapper.by в форме поиска выбираю автосервисы и нажимаю поиск ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать вывод новостей на блоге wordpress примерно в таком стиле onliner.by есть плагины на Envato Market называется Essential Grid WordPress Plugin там более красиво все сделано кто сможет повторить , просто нет возможности ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
сайт mapper.by привязать биллинг к оплате за платное размещение объявления вот адрес биллинга http://www.belassist.by/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
необходимо на сайт движок wordpress c установленной темой pointfinder привязать биллинк оплаты Яндекс кассаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Приветствую , вот есть сайт mapper.by если в меню на карте выбрать недвижимость > продажа и выпроать показать на карте из города Минск при наведении на показанные точки на карте по продаже во всплывающем окне ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
нужен такого рода плагин или тема для wordpress вроде есть в инете как доски делать на вордресе доска объявлений на wordpress http://disseo.ru/sozdanie-bloga/doska-obyavlenij-na-wordpress-kak-sdelat-dosku-obyavlenij.html http://demos.appthemes.com/?theme=classipress вот платная тема у меня есть руссифицированная версия необходимо ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
Интересует создание калькулятора На чем будет реализовано не важно , но видимо это flash или jQuery вам виднее , интересуют сроки и цена , админка не нужна все будет $ просто указывать ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=29101&pr_code=z7FmAbLIqgoQpDcdklVXk8QZ8Kb403 Вот пример шаблона с темплейтмонстра Интересуют низкие цены сроки до договоренности без спешки.HTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад