lionas

Андрей Симонов lionas

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Исправление бага PHP ajax JQerry

    Сайт под названием mapper.by заходим выбираем в синем окне рубрику автосервисы , вид работ &gt;&gt; кузовной ремонт нажимаем найти , справа появляется что столько то результатов найдено нажмите помотреть  запись не найдена , если ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проблемка с функционалом

    Есть сайт mapper.by  Одна проблемка  , прошу помощи по sql или что то в этом роде если это возможно вообщем когда заходишь на mapper.by в форме поиска выбираю автосервисы и нажимаю поиск ...

    SQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вывод новостей wordpress

    Необходимо сделать вывод новостей на блоге wordpress примерно в таком стиле onliner.by есть плагины на Envato Market называется Essential Grid WordPress Plugin там более красиво все сделано кто сможет повторить , просто нет возможности ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вопрос по стоимости

    Приветствую , вот есть сайт mapper.by если в меню на карте выбрать недвижимость &gt; продажа и выпроать показать на карте из города Минск при наведении на показанные точки на карте по продаже во всплывающем окне ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка и установка на wordpress доски объявлений

    нужен такого рода плагин или тема для wordpress вроде есть в инете как доски делать на вордресе доска объявлений на wordpress http://disseo.ru/sozdanie-bloga/doska-obyavlenij-na-wordpress-kak-sdelat-dosku-obyavlenij.html http://demos.appthemes.com/?theme=classipress вот платная тема у меня есть руссифицированная версия необходимо ...

    WordPress
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Калькулятор кузовного ремонта

    Интересует создание калькулятора На чем будет реализовано не важно , но видимо это flash или jQuery вам виднее , интересуют сроки и цена , админка не нужна все будет $ просто указывать ...

    jQuery
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Натянуть шаблон на webasyst

    http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=29101&amp;pr_code=z7FmAbLIqgoQpDcdklVXk8QZ8Kb403 Вот пример шаблона с темплейтмонстра Интересуют низкие цены сроки до договоренности без спешки.

    Webasyst
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

aleks-ztv
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Калькулятор кузовного ремонта
jQuery
Очень приятный заказчик, у меня после работы с ним, остались положительные впечатления. Была ясная постановка задачи, получил задание, сделал - получил оплату, никаких проблем.
Все просто супер и качественно. Советую.
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