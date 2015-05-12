Калькулятор кузовного ремонта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок227 просмотров

Интересует создание калькулятора

На чем будет реализовано не важно , но видимо это flash или jQuery вам виднее , интересуют сроки и цена , админка не нужна все будет $ просто указывать курс банка

jQuery
10 лет назад
lionas
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

aleks-ztv
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$40
1 день
Все просто супер и качественно. Советую.
Очень приятный заказчик, у меня после работы с ним, остались положительные впечатления. Была ясная постановка задачи, получил задание, сделал - получил оплату, никаких проблем.

Заявки фрилансеров

aleks-ztv
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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