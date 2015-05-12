Нужно сделать внутреннюю страницу сайта http://bit.ly/1HaoMVN Требуется сделать страницу как отражено в прикрепленном файле, получиться должно примерно как здесь bit.ly/1EtkZfu
Калькулятор кузовного ремонта
Интересует создание калькулятора
На чем будет реализовано не важно , но видимо это flash или jQuery вам виднее , интересуют сроки и цена , админка не нужна все будет $ просто указывать курс банка
Выбранный исполнитель
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