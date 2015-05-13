Дизайн лендинга по ремонту холодильников.

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок273 просмотра

Добрый день, уважаемые дизайнеры.

Снова есть потребность в ваших услугах.

Буду раз каждой заявке. Сделал макет в мокапсе (ссылка в приложении).

Плачу за работу 2000 рублей.

Срок - 2 дня.

Дизайн нужен будет в PSD макете.

После будет делаться адаптивная верстка. Поэтому нужно будет делать модульную сетку.

С меня — отзыв тут, в моей группе во вконтакте (800 человек) и официальный отзыв с печатью и подписью от ИП. Если потребуется.

Опыт обязателен от 10 проектов лендингов.

Заранее спасибо всем, кто откликнулся.

Своевременную оплату гарантирую.

10 лет назад
evgenyevteev
Евгений 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Замечательный исполнитель! Все сделал вовремя и в соответствии с ТЗ. Без лишних вопросов внес правки. Подождал некоторое время до оплаты. Большое спасибо за дизайн. Дизайн понравился мне и всем моим коллегам. А это редкость) Рекомендую.
Очень приятно работать с Евгением! Даёт исчерпывающее и понятное тз. Оплату производит в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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