Дизайн лендинга по ремонту холодильников.

Добрый день, уважаемые дизайнеры.

Снова есть потребность в ваших услугах.

Буду раз каждой заявке. Сделал макет в мокапсе (ссылка в приложении).

Плачу за работу 2000 рублей.

Срок - 2 дня.

Дизайн нужен будет в PSD макете.

После будет делаться адаптивная верстка. Поэтому нужно будет делать модульную сетку.

С меня — отзыв тут, в моей группе во вконтакте (800 человек) и официальный отзыв с печатью и подписью от ИП. Если потребуется.

Опыт обязателен от 10 проектов лендингов.

Заранее спасибо всем, кто откликнулся.

Своевременную оплату гарантирую.