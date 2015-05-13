Сделать редизайн, более серьезный. http://www.carengineering.ru/sgu/daystar-ds7066.html Наполнение то же самое. Добавить нужно акцию (расскажу о подробностях при переписке)
Дизайн лендинга по ремонту холодильников.
Добрый день, уважаемые дизайнеры.
Снова есть потребность в ваших услугах.
Буду раз каждой заявке. Сделал макет в мокапсе (ссылка в приложении).
Плачу за работу 2000 рублей.
Срок - 2 дня.
Дизайн нужен будет в PSD макете.
После будет делаться адаптивная верстка. Поэтому нужно будет делать модульную сетку.
С меня — отзыв тут, в моей группе во вконтакте (800 человек) и официальный отзыв с печатью и подписью от ИП. Если потребуется.
Опыт обязателен от 10 проектов лендингов.
Заранее спасибо всем, кто откликнулся.
Своевременную оплату гарантирую.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть сайт www.teabypost.ru Есть проблема: при уменьшении размера окна сначала пытается сжиматься описание, а только потом страдают боковые колонтитулы. В результате получается так : http://i.gyazo.com/d8b6ff1595def4bfbf377fd80db7f641.png Это нехорошо, описание товара не должно страдать ...Завершен10 лет назад
Нужен дизайн лендинга ЖК КарамельДизайн сайтов55 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется кориктеровка (улучшение дизайна существующего сайта, или создание новогоДизайн сайтов38 заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
Требуется провести полный редизайн сайта (главной и 3 внутренних страницы). В заявке желательно указать свою цену и ссылку на портфолио. В личку сообщения писать не нужно, выбор будет делаться по ссылке с портфолио.Завершен10 лет назад
Добрый день, Ищем веб-дизайнера с опытом создания макетов онлайн магазинов. Нужен макет онлайн магазина электроники (наушников). Пример того что нравится (за исключением лишних элементов: типа Hot ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт http://mirwebinarov.ru - он самописный Нужно полностью переделать верстку и создать новый дизайн 1. логотип 2. дизайн самого сайта на более современный, 3. структуру и кроссбраузерную верстку (как в примерах) ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать редизайн сайта по продаже дверей. Нацеленность на удобство и эффективность поведения пользователей. Макеты: Главная с широкоформатным слайдером, облегченный список дверей, страница двери, страница контакты.Завершен10 лет назад