Разрушается сайт при изменении размеров окна

Есть сайт www.teabypost.ru

Есть проблема: при уменьшении размера окна сначала пытается сжиматься описание, а только потом страдают боковые колонтитулы.

В результате получается так : http://i.gyazo.com/d8b6ff1595def4bfbf377fd80db7f641.png

Это нехорошо, описание товара не должно страдать вообще.

Что нужно: при уменьшении размера окна сначала вообще отключать правый колонтитул, а область с описанием товара вообще не должна изменяться.

Исходники не дам, исходники придется брать с сайта.

Пожалуйста, указывайте в заявке стоимость и сроки.