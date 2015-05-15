Разрушается сайт при изменении размеров окна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки234 просмотра

Есть сайт www.teabypost.ru

Есть проблема: при уменьшении размера окна сначала пытается сжиматься описание, а только потом страдают боковые колонтитулы.

В результате получается так : http://i.gyazo.com/d8b6ff1595def4bfbf377fd80db7f641.png

Это нехорошо, описание товара не должно страдать вообще.

Что нужно: при уменьшении размера окна сначала вообще отключать правый колонтитул, а область с описанием товара вообще не должна изменяться.

Исходники не дам, исходники придется брать с сайта.

Пожалуйста, указывайте в заявке стоимость и сроки.

10 лет назад
4bondarenko
Алексей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

work_master
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
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work_master
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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