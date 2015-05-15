Объявляем конкурс на дизайн сайта интернет-магазина компании - дилера "Стелс". В обозримом будущем будут продаваться велосипеды только этой марки. Пожелания: позитивный дизайн, светлые цвета. Природа лучше, чем город. http://www.velostrana.ru - дизайн ...
Разрушается сайт при изменении размеров окна
Есть сайт www.teabypost.ru
Есть проблема: при уменьшении размера окна сначала пытается сжиматься описание, а только потом страдают боковые колонтитулы.
В результате получается так : http://i.gyazo.com/d8b6ff1595def4bfbf377fd80db7f641.png
Это нехорошо, описание товара не должно страдать вообще.
Что нужно: при уменьшении размера окна сначала вообще отключать правый колонтитул, а область с описанием товара вообще не должна изменяться.
Исходники не дам, исходники придется брать с сайта.
Пожалуйста, указывайте в заявке стоимость и сроки.
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