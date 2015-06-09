Дизайн сайта интернет-магазина по продаже велосипедов

Мы выбрали Олену победителем конкурса по дизайну интернет-магазина велосипедной тематики. Выбор был сложный, очень много хороших работ, сначала отобрали семь, потом из этих семи выбрали две, потом методом опроса общественного мнения выбрали победителем Олену. Спасибо всем участникам! Олене отдельное спасибо за отличную работу!