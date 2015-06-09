Дизайн сайта интернет-магазина по продаже велосипедов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок2760 просмотров
#1$100

Объявляем конкурс на дизайн сайта интернет-магазина компании - дилера "Стелс". В обозримом будущем будут продаваться велосипеды только этой марки.

Пожелания: позитивный дизайн, светлые цвета. Природа лучше, чем город.

http://www.velostrana.ru - дизайн этого сайта велосипедной тематики нам нравится. Но это не значит, что надо делать такой же :)

10 лет назад
aosk
47 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

prem
36 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
#1
Мы выбрали Олену победителем конкурса по дизайну интернет-магазина велосипедной тематики. Выбор был сложный, очень много хороших работ, сначала отобрали семь, потом из этих семи выбрали две, потом методом опроса общественного мнения выбрали победителем Олену. Спасибо всем участникам! Олене отдельное спасибо за отличную работу!
Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

prem
36 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
#1

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