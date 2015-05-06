Дизайн шапки сайта

Нужно добавить в дизайн шапки новые элеиенты:

1) найти место для социальных кнопок

2) добавить в шапку 3 основных раздела сайта:

Физические лица

Индивидуальные предприниматели

Юридические лица

Рядом с названием раздела можно разместить фото или иконку, для яркости и привлечения внимания.

итоговый результат должен быть в формате psd в заданном размере шапки, подробности при переписке.