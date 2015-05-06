Нужно сделать новый дизайн для сайта: http://www.9998494.ru/R.ashx?s=www.snabgermes.ru Пример того, что нравится: http://www.9998494.ru/R.ashx?s=www.dalkos.ru Пожеланий особых нет, просто нужен другой внешний вид.
Дизайн шапки сайта
Нужно добавить в дизайн шапки новые элеиенты:
1) найти место для социальных кнопок
2) добавить в шапку 3 основных раздела сайта:
Физические лица
Индивидуальные предприниматели
Юридические лица
Рядом с названием раздела можно разместить фото или иконку, для яркости и привлечения внимания.
итоговый результат должен быть в формате psd в заданном размере шапки, подробности при переписке.
Заявки фрилансеров
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