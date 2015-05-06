Дизайн шапки сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок222 просмотра

Нужно добавить в дизайн шапки новые элеиенты:

1) найти место для социальных кнопок

2) добавить в шапку 3 основных раздела сайта:

Физические лица

Индивидуальные предприниматели

Юридические лица

Рядом с названием раздела можно разместить фото или иконку, для яркости и привлечения внимания.

итоговый результат должен быть в формате psd в заданном размере шапки, подробности при переписке.

10 лет назад
freepr11
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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