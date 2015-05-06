Нужен дизайн информационного сайта новостей, типа point.md, lifenews.ru и т.д.

На сайте будут

- категории новостей

- сами новости

- на главной должны быть какие-то популярные новости и топ новостей

На всех страницах должны быть

- баннеры

- интеграция с соцсетями, чтобы можно было поделиться и топ

- само собой адаптивность

Итого нужно рисовать

- главную

- категории

- просмотр новости

- вариант логотипа сайта

PS данная заявка рассматривается как стартовая, с возможностью дальнейшего сотрудничества по другим проектам. В заявке просьба указывать:

- стоимость данной работы

- срок предоставления вариантов логотипов и их количество

- срок предоставления макетов

- возможность верстки, т.е. предпочтение будет отдаваться либо соотношению цена/качество за макеты, либо цена/качество + верстка