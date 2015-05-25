Макет игрового интерфейса браузерной игры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок168 просмотров

Для дипломного проекта нужно сделать дизайн игрового интерфейса браузерной BBMORPG игры наподобие ganjawars, только все банальнее и в разы проще.

То есть по факту макет страницы. Вся информация которая должна быть на странице есть. Нужно расположить все элементы красиво и правильно с точки зрения дизайна, и так-сказать одеть в «красивую одежку». Так как проект дипломный, и цель его показать работоспособность функционала, элементов будет не много. Макет нужен в PSD размером 2560х1600 px

Работаем по следующий схеме, вы оставляете заявку и примерную стоимость. Далее, исходя из портфолио, я выбираю исполнителя. Исполнителю отправлю черновик макета и подробное ТЗ. Согласовываем окончательную цену и делаем.

Заявки принимаются сегодня до победного. Начиная с завтрашнего дня можно приступать. На исполнение у вас будет 6 дней, не больше не меньше. Прием работы и оплата Среда 13 мая. По итогу работы, если все будет прям очень круто и красиво возможна премия. Ну и остальные задания по этому дипломному проекту буду так же отправлять выбранному исполнителю, да бы не терялась стилистика.

10 лет назад
canku
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Nicholass
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$50
6 дней
Дмитрий очень приятный и ответственный исполнитель. Адекватно относится к правкам, проявляет инициативу, что большой плюс. Его работой доволен на 120%. Без сомнения, рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Комфортный в общении человек. Четко поставленная задача, моментальная оплата выполненной работы. Рад буду дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую Владимира другим фрилансерам.

Заявки фрилансеров

Nicholass
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

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