Нужно сделать новый дизайн для сайта: http://www.9998494.ru/R.ashx?s=www.snabgermes.ru Пример того, что нравится: http://www.9998494.ru/R.ashx?s=www.dalkos.ru Пожеланий особых нет, просто нужен другой внешний вид.
Макет игрового интерфейса браузерной игры
Для дипломного проекта нужно сделать дизайн игрового интерфейса браузерной BBMORPG игры наподобие ganjawars, только все банальнее и в разы проще.
То есть по факту макет страницы. Вся информация которая должна быть на странице есть. Нужно расположить все элементы красиво и правильно с точки зрения дизайна, и так-сказать одеть в «красивую одежку». Так как проект дипломный, и цель его показать работоспособность функционала, элементов будет не много. Макет нужен в PSD размером 2560х1600 px
Работаем по следующий схеме, вы оставляете заявку и примерную стоимость. Далее, исходя из портфолио, я выбираю исполнителя. Исполнителю отправлю черновик макета и подробное ТЗ. Согласовываем окончательную цену и делаем.
Заявки принимаются сегодня до победного. Начиная с завтрашнего дня можно приступать. На исполнение у вас будет 6 дней, не больше не меньше. Прием работы и оплата Среда 13 мая. По итогу работы, если все будет прям очень круто и красиво возможна премия. Ну и остальные задания по этому дипломному проекту буду так же отправлять выбранному исполнителю, да бы не терялась стилистика.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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