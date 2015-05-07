Дизайн внутренней страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок177 просмотров

Необходимо немного перерисовать содержание внутренней страницы сайта. Готов предоставить старую страницу с версткой и наглядно показать что необходимо сделать.

Приветствуется дизайн и верстка в одном месте.

Срок - сегодня.

10 лет назад
OlegKolomiets
Олег 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Понравилось работать с Василием. Быстро договорились, сразу взял задание в работу, сделал в срок как и обещал. Результат оправдал все мои ожидания. Рекомендую к сотрудничеству.
С Олегом работать одно удовольствие, все как полагается, приятно в общении), чоткое ТЗ, своевременная оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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