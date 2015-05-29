Реализация дизайна сайта.

Павел выполнил все хорошо. Предложил больше одно варианта чтобы можно было выбрать. Предлагал варианты к поправке уже оплаченных часйтей работы по своему желанию и не требовал доп. денег за это. Работы выполнил в срок. Всегда на связи, сроки не нарушает. Советую и надеюсь к дальнейшему сотрудничеству!