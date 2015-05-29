Реализация дизайна сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок375 просмотров

Нужно реализовать с нуля дизайн сайта - аналога http://youdo.com

Сайт с упрощенным ф-лом, есть прототип, сверстан на бутстрапе. Рабочий.

Пишите свои цены и сроки, очень большим плюсом будут сканы работ, подобных проектов.

Bootstrap
10 лет назад
icdu91
Иванов 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

4en4ik
Павел 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$150
4 дня
Павел выполнил все хорошо. Предложил больше одно варианта чтобы можно было выбрать. Предлагал варианты к поправке уже оплаченных часйтей работы по своему желанию и не требовал доп. денег за это. Работы выполнил в срок. Всегда на связи, сроки не нарушает. Советую и надеюсь к дальнейшему сотрудничеству!
Хороший заказчик, всем рекомендую, все свои обязательства по оплате, по предоставлению информации и совместной работе в целом исполнил в лучшем виде. Ответственный и надёжный, можно работать без предоплат.

Заявки фрилансеров

4en4ik
Павел 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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