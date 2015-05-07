Нужно сделать новый дизайн для сайта: http://www.9998494.ru/R.ashx?s=www.snabgermes.ru Пример того, что нравится: http://www.9998494.ru/R.ashx?s=www.dalkos.ru Пожеланий особых нет, просто нужен другой внешний вид.
ТЗ дизайн
Разрабатываем сайт - копию http://www.jameda.de/
Это каталог клиник, врачей, медпрепаратов и т.п.
Если не указано иное - все элементы, тексты, пункты меню - те же что на оригинальном сайте.
Все на немецком языке.
Результат должен быть максимально не похож на оригинал - цветом, расположением элементов и т.д., единственное НО - размеры всех картинок должны быть те же.
Основные требования:
- контрастные цвета
- большой, легко читаемый шрифт
- нестандартные елементы форм (select, checkbox, radio button, …) в общем дизайне сайта
- работа в основных браузерах
- должен хорошо выглядеть на iphone/android
Хотелось бы получить стильный, современный, минималистичный и запоминающийся сайт
Для старта нужны 5 страниц:
1) Главная
2) Страница каталога
3) Страница клиники или врача (с нее предлагаю начать)
4) Страница отзывов
5) Страница статьи о клинике
ТЗ во вложении.
Нужен только дизайн, без верстки и программирования.
Предложите цену и реальные(!) сроки.
Заявки фрилансеров
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