ТЗ дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки289 просмотров

Разрабатываем сайт - копию http://www.jameda.de/

Это каталог клиник, врачей, медпрепаратов и т.п.

Если не указано иное - все элементы, тексты, пункты меню - те же что на оригинальном сайте.

Все на немецком языке.

Результат должен быть максимально не похож на оригинал - цветом, расположением элементов и т.д., единственное НО - размеры всех картинок должны быть те же.

Основные требования:

- контрастные цвета

- большой, легко читаемый шрифт

- нестандартные елементы форм (select, checkbox, radio button, …) в общем дизайне сайта

- работа в основных браузерах

- должен хорошо выглядеть на iphone/android

Хотелось бы получить стильный, современный, минималистичный и запоминающийся сайт

Для старта нужны 5 страниц:

1) Главная

2) Страница каталога

3) Страница клиники или врача (с нее предлагаю начать)

4) Страница отзывов

5) Страница статьи о клинике

ТЗ во вложении.

Нужен только дизайн, без верстки и программирования.

Предложите цену и реальные(!) сроки.

Android
10 лет назад
dtx
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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