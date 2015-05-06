Нужно сделать новый дизайн для сайта: http://www.9998494.ru/R.ashx?s=www.snabgermes.ru Пример того, что нравится: http://www.9998494.ru/R.ashx?s=www.dalkos.ru Пожеланий особых нет, просто нужен другой внешний вид.
Улучшить дизайн сайта
Здравствуйте, необходимо немного улучшить дизайн сайт http://www.interesen-mir.ru. Вы должны не просто что-то там нарисовать в макете, а сами это сделать. Я не прошу кардинально переделывать сайт, просто сделать его более привлекательным: изменить фон, какие-то детали. Пишите сразу, что хотите изменить.
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