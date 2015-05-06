Улучшить дизайн сайта

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок187 просмотров

Здравствуйте, необходимо немного улучшить дизайн сайт http://www.interesen-mir.ru. Вы должны не просто что-то там нарисовать в макете, а сами это сделать. Я не прошу кардинально переделывать сайт, просто сделать его более привлекательным: изменить фон, какие-то детали. Пишите сразу, что хотите изменить.

10 лет назад
slcvb434
49 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Новый дизайн для простого сайта

    $40

    Нужно сделать новый дизайн для сайта: http://www.9998494.ru/R.ashx?s=www.snabgermes.ru Пример того, что нравится: http://www.9998494.ru/R.ashx?s=www.dalkos.ru Пожеланий особых нет, просто нужен другой внешний вид.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Реализация дизайна сайта.

    Нужно реализовать с нуля дизайн сайта - аналога http://youdo.com Сайт с упрощенным ф-лом, есть прототип, сверстан на бутстрапе. Рабочий. Пишите свои цены и сроки, очень большим плюсом будут сканы ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн шапки сайта

    $10

    Нужно добавить в дизайн шапки новые элеиенты: 1) найти место для социальных кнопок 2) добавить в шапку 3 основных раздела сайта: Физические лица Индивидуальные предприниматели Юридические лица Рядом с ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Макет игрового интерфейса браузерной игры

    Для дипломного проекта нужно сделать дизайн игрового интерфейса браузерной BBMORPG игры наподобие ganjawars, только все банальнее и в разы проще. То есть по факту макет страницы. Вся информация которая должна быть на странице ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн внутренней страницы сайта

    Необходимо немного перерисовать содержание внутренней страницы сайта. Готов предоставить старую страницу с версткой и наглядно показать что необходимо сделать. Приветствуется дизайн и верстка в одном месте. Срок - сегодня.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн информационного сайта

    Нужен дизайн информационного сайта новостей, типа point.md, lifenews.ru и т.д. На сайте будут - категории новостей - сами новости - на главной должны быть какие-то популярные новости и топ ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн и верстка для мобильной версии сайта

    $200

    Нужен дизайн с последующей версткой для мобильной версии уже работающего сайта. Верстка должна пройти тест google на удобство просмотра на мобильных устройствах. Принимаются заявки от пользователей имеющих опыт в разработке сайтов для мобильных устройств! ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн одной страницы

    Необходимо сделать дизайн страницы сайта веб-студии. Макет в приложении. Цену и сроки предлагайте сами. Сайты, которые нравятся: http://thecreativeway.it/, http://www.basicagency.com/, http://bluecadet.com/, http://baliwebcreator.com/.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад