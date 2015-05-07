Дизайн элементов для сайта, верстка страницы

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Закрыт11 заявок182 просмотра

Страницы сайта без движка на html+css

Нужно:

1. Отрисовать кнопки для сайта и предоставить на выбор несколько вариантов. Кнопки должны сочетаться по стилистике с общим дизайном сайта.

1.Изменить расположение элементов на странице описания товара - по примеру

2.Вставить в страницу описания товара скрипт табуляции - переключатель между окошками контента. тоже есть пример

CSSHTML
10 лет назад
victor76
Илья 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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