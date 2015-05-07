Разрабатываем сайт - копию http://www.jameda.de/ Это каталог клиник, врачей, медпрепаратов и т.п. Если не указано иное - все элементы, тексты, пункты меню - те же что на оригинальном сайте. Все на немецком ...
Дизайн элементов для сайта, верстка страницы
Страницы сайта без движка на html+css
Нужно:
1. Отрисовать кнопки для сайта и предоставить на выбор несколько вариантов. Кнопки должны сочетаться по стилистике с общим дизайном сайта.
1.Изменить расположение элементов на странице описания товара - по примеру
2.Вставить в страницу описания товара скрипт табуляции - переключатель между окошками контента. тоже есть пример
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