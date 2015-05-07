Дизайн элементов для сайта, верстка страницы

Страницы сайта без движка на html+css

Нужно:

1. Отрисовать кнопки для сайта и предоставить на выбор несколько вариантов. Кнопки должны сочетаться по стилистике с общим дизайном сайта.

1.Изменить расположение элементов на странице описания товара - по примеру

2.Вставить в страницу описания товара скрипт табуляции - переключатель между окошками контента. тоже есть пример