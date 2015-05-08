Удобные велосипедные сёдла

Здравствуйте, необходимо немного улучшить дизайн сайт http://www.interesen-mir.ru. Вы должны не просто что-то там нарисовать в макете, а сами это сделать. Я не прошу кардинально переделывать сайт, просто сделать его более привлекательным: изменить фон, какие-то детали. ...