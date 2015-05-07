Редизайн сайта

Есть сайт http://mirwebinarov.ru - он самописный

Нужно полностью переделать верстку и создать новый дизайн 1. логотип 2. дизайн самого сайта на более современный, 3. структуру и кроссбраузерную верстку (как в примерах)

вот удачные примеры:

http://theoryandpractice.ru

http://www.englishdom.com

http://www.clickwebinar.ru

Понравился также вот этот вариант: http://www.regent-college.edu/ - отсюда можно брать основную идею.

То-есть мне нужно комплексное решение - дизайн, верстка и натяжка на самописную админку, чтобы все было современно и работало.

Свои заявки, оставляйте, пожалуйста, только под проектом. В ЛС и в скайп не пишите.