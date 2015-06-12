Разработать дизайн сайта

Часто бывает, что разрабатывая дизайн уверен что понравится что не понравится, и если даже ожидания не оправданы - всегда можно отстоять свою точку зрения, основываясь на приемлемости и принятых рамках качества работы. В этом проекте я не был уверен что будет хорошо и не было желания доказывать клиенту как правильно выполнить редизайн. Марина очень выручила - взяв инициативу на себя и выполнив проект до стадии "Утверждено". Чувствуется богатый опыт и глубокие знания вопроса дизайна. Редизайн выполнен с толком, в сроки. Благодарю за сотрудничество!