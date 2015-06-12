Разработать дизайн сайта

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Завершен31 заявка325 просмотров

Необходимо сделать редизайн сайта по продаже дверей. Нацеленность на удобство и эффективность поведения пользователей. Макеты: Главная с широкоформатным слайдером, облегченный список дверей, страница двери, страница контакты.

10 лет назад
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mari7art
Марина 
51 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$80
4 дня
Часто бывает, что разрабатывая дизайн уверен что понравится что не понравится, и если даже ожидания не оправданы - всегда можно отстоять свою точку зрения, основываясь на приемлемости и принятых рамках качества работы. В этом проекте я не был уверен что будет хорошо и не было желания доказывать клиенту как правильно выполнить редизайн. Марина очень выручила - взяв инициативу на себя и выполнив проект до стадии "Утверждено". Чувствуется богатый опыт и глубокие знания вопроса дизайна. Редизайн выполнен с толком, в сроки. Благодарю за сотрудничество!
Все отлично! Работать было интересно. Спасибо Александру за хороший проект.

Заявки фрилансеров

mari7art
Марина 
51 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад

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