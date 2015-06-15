Есть сайт www.teabypost.ru Есть проблема: при уменьшении размера окна сначала пытается сжиматься описание, а только потом страдают боковые колонтитулы. В результате получается так : http://i.gyazo.com/d8b6ff1595def4bfbf377fd80db7f641.png Это нехорошо, описание товара не должно страдать ...
Дизайн страницы описания
Сделать редизайн, более серьезный.
http://www.carengineering.ru/sgu/daystar-ds7066.html
Наполнение то же самое. Добавить нужно акцию (расскажу о подробностях при переписке)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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