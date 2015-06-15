Дизайн страницы описания

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок281 просмотр

Сделать редизайн, более серьезный.

http://www.carengineering.ru/sgu/daystar-ds7066.html

Наполнение то же самое. Добавить нужно акцию (расскажу о подробностях при переписке)

HTML
10 лет назад
mosalko
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

Cadmus1
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Приятно работать с Романом, ответственно, креативно, профессионально!
Великолепный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Cadmus1
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад

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