Дизайн формы и сообщений

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок253 просмотра

Полное задание со скриншотами по ссылке http://mdevelop.ru/fm/

Есть форма и вывод сообщений, с вложениями. Вложения могуть быть документы, pdf, картинки и архив, т.е. нужно сделать с иконками.

Задание несложное, может сделать и верстальщик, у которого есть опыт верстки форм.

10 лет назад
Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ches1er26
Дмитрий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$40
1 день
Дмитрий выполнил поставленную задачу без долгих разговоров и уточнений, в то время как предыдущий исполнитель с ней не справился.
В ходе сотрудничества были поставлены четкие и понятные задачи по проекту. Абсолютно уверен в честности и серьезности Дмитрия, как заказчика. Оплата внесена в полном объеме. Проект завершен без каких либо задержек и нюансов. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

ches1er26
Дмитрий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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