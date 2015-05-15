Дизайн формы и сообщений

Полное задание со скриншотами по ссылке http://mdevelop.ru/fm/

Есть форма и вывод сообщений, с вложениями. Вложения могуть быть документы, pdf, картинки и архив, т.е. нужно сделать с иконками.

Задание несложное, может сделать и верстальщик, у которого есть опыт верстки форм.