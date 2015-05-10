Создание внутренней страницы сайта на ucoz

Есть сайт www.teabypost.ru Есть проблема: при уменьшении размера окна сначала пытается сжиматься описание, а только потом страдают боковые колонтитулы. В результате получается так : http://i.gyazo.com/d8b6ff1595def4bfbf377fd80db7f641.png Это нехорошо, описание товара не должно страдать ...