Полное задание со скриншотами по ссылке http://mdevelop.ru/fm/ Есть форма и вывод сообщений, с вложениями. Вложения могуть быть документы, pdf, картинки и архив, т.е. нужно сделать с иконками. Задание несложное, ...
Лендинг-Сайт
Техническое задание:
Леднинг.
Дизайн+Копирайтинг+Логотип.
Делать чтобы было очень круто по дизайну и хороший копирайтинг.
неделя на дизайн и копирайтинг
8-10 экранов.
10 000 рублей
см. прикрепленный фаил
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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