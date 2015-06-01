Лендинг-Сайт

$197
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки393 просмотра

Техническое задание:

Леднинг.

Дизайн+Копирайтинг+Логотип.

Делать чтобы было очень круто по дизайну и хороший копирайтинг.

неделя на дизайн и копирайтинг

8-10 экранов.

10 000 рублей

см. прикрепленный фаил

10 лет назад
Michail770
Михоэль 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$197
1 день
Хороший дизайнер. Сделала дизайн профессионально и главное быстро. Отличная коммуникабельность. Оперативно вносили изменения в дизайн. Рекомендую!!!
Хороший заказчик. Все понятно, оплата вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад

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