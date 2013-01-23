С удовольствием напишу на следующие темы: Дети, Семейные отношения, Дизайн интерьера, Отдых и туризм, Обзоры игр, Животные, Культура, Кулинария, Мода, Бытовая техника, Хобби и т.д. Дополнительно занимаюсь логотипами, визитками,3D текстом в виде видео или анимации, имею начальный уровень работы с программой SINEMA 4D.